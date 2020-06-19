Незваный гость тайно поселился в доме и отказался съезжать

Арендатор дома в Лондоне, Великобритания, рассказал, что агент по недвижимости тайно поселился в пустующей комнате без ведома жильцов и отказался съезжать. Об этом он сообщил в публикации на сайте Reddit.

Несколько молодых людей в складчину арендовали дом. Через некоторое время к ним без предупреждения пришел агент по недвижимости, чтобы проинспектировать жилье. Арендаторы оставили незваного гостя одного и подумали, что после осмотра он уйдет.

Вскоре они увидели, что в одной из пустующих комнат включен свет. Дверь комнаты была заперта, и они написали агенту, чтобы он вернулся и выключил его, так как у них не было ключа. На это мужчина ответил, что все еще находится в их доме. Затем он начал врать и сказал, что уведомлял арендаторов о том, что останется в доме на несколько дней, хотя никто из них не слышал этих слов.

Он сказал, что планирует жить здесь на постоянной основе, подписал контракт, заплатил депозит и так далее. Хозяева дома — наши соседи, и они сказали, что это ложь. Они потребовали, чтобы агент ушел и передал им ключи. Он так и сделал, но запер дверь в комнату. Мы подозреваем, что у него есть другой набор ключей Автор поста на Reddit

Автор публикации залез по лестнице снаружи и заглянул в окно комнаты. Оказалось, что вещи агента все еще находятся там: несвежие распечатанные круассаны, одежда, алкоголь и средства для ухода. Также арендаторы испугались, что могут заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Автор поста сообщил, что арендаторы позвонили в полицию, но проблема не решилась, и поэтому они обратились за советом к общественности в интернете. Пост стал вирусным, набрал тысячи голосов и был опубликован в Twitter. Его прокомментировали более 300 человек, но никто не предложил действенного способа борьбы с незваным гостем. Пользователи предложили продать права на фильм или книгу по этой страшной истории или сделать на основе этого сценария телешоу.

Ранее сообщалось, что в американском городе Маунт Джулиет, штат Теннесси, полиция обнаружила на чердаке одного из домов незаконно проживающего там мужчину. 18-летний молодой человек некоторое время жил на чердаке у своей 14-летней возлюбленной втайне от ее родственников, а по ночам спускался в ее комнату.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!