Россиянин пришел в городскую администрацию и умер

Житель Магнитогорска пришел устраиваться на работу в городскую администрацию и умер. Об этом сообщает Znak со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, 32-летнему мужчине стало плохо в отделе кадров. Он подавал документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности начальника городского управления спорта. Мужчине вызвали скорую, но когда врачи приехали, он уже умер. Причина смерти устанавливается.

В мэрии Магнитогорска изданию подтвердили смерть кандидата на должность.

В январе этого года в городе Камень-на-Оби Алтайского края 68-летний пенсионер пришел за талоном к врачу в поликлинику и умер в регистратуре. Пожилой человек распечатывал талон к врачу в инфомате. Медикам он о плохом самочувствии не сообщил. Терапевт попытался оказать ему первую помощь, но смерть наступила мгновенно.

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