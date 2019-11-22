Российской многодетной семье отказали в пособии из-за лишних 14 рублей дохода

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) многодетную семью отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей 48 копеек превысил прожиточный минимум. Об этом местная жительница рассказала в сообществе «Инцидент. Нижневартовск» во «ВКонтакте».

В доказательство своих слов женщина приложила фотографию документа. В ответе чиновников сказано, что среднедушевой доход семьи составляет 15 808 рублей 28 копеек, а установленный прожиточный минимум составляет 15 793 рубля 80 копеек.

В центре социальных выплат Нижневартовска заявили Ura.ru, что решение вынесено без нарушений. «Нельзя просто взять и не учесть хоть рубль, хоть тысячу», — заявили там. Представитель учреждения напомнил, что для многодетных семей в ХМАО действуют льготы, среди которых — компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.

В январе в Краснодарском крае задержали женщину, которая шесть лет скрывала смерть своего сына ради получения пособия. Ребенок умер в 2012 году, подавившись едой, и мать похоронила его недалеко от дома. В 2018-м администрация сельского поселения обратилась в полицию из-за того, что женщина не готовит сына к школе. В ведомстве возбудили дело об убийстве, после чего мать рассказала о содеянном. За шесть лет она получила пособия на общую сумму 250 тысяч рублей.

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