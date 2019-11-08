Установлен размер пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, размер выплат останется на уровне 2019 года: минимальная величина пособия по безработице составит 1,5 тысячи рублей, максимальная — восемь тысяч рублей. Для лиц предпенсионного возраста минимальный уровень пособия будет такой же, а максимальный составит 11 280 рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!