Названы российские регионы с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в июне–августе 2019 года зафиксирован в Москве. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Уровень безработицы в российской столице составил всего 1,3 процента. На втором месте оказался Санкт-Петербург — там не работают 1,4 процента жителей. Третьим стал Ямало-Ненецкий автономный округ с 2,1 процентами безработных.

Самой тяжелой оказалась ситуация в Ингушетии: безработными числятся более четверти населения — 26,2 процента. Следом идет Чечня, где не работают 13,4 процента населения. Северная Осетия с 12,6 процентами неработающих оказалась на третьем месте.

Отмечается, что средний уровень безработицы по России составляет 4,4 процента. Возраст среднестатистического безработного около 35,5 лет.

В августе численность безработных в России упала до 3,3 миллиона человек и обновила исторический минимум. Согласно статистическим данным, в госучреждениях службы занятости в качестве безработных было зарегистрировано около 700 тысяч человек, из них 600 тысячам выплачивались пособия по безработице.

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