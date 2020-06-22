Десятки щенков задохнулись в украинском самолете при перелете через океан

Десятки щенков задохнулись во время перевозки в самолете, летевшем через океан с Украины в Канаду. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, канадские власти начали расследование после того, как на борту самолета из Киева, приземлившегося в аэропорту Торонто, обнаружили несколько сотен щенков. Маленькие французские бульдоги были буквально втиснуты в коробки, 38 из 500 оказались мертвы, а выжившие страдали от сильного обезвоживания, слабости и рвоты.

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«Можно было почувствовать запах смерти и мочи», — отметила кинолог Эбби Лоренцен (Abby Lorenzen), ставшая очевидицей произошедшего, когда забирала из аэропорта питомца своего друга.

Лоренцен разместила в социальных сетях несколько фотографий с мертвыми щенками, сложенными друг на друга в тесном грязном контейнере. На других снимках показаны ряды клеток с запертыми в них собаками. «Они не должны так страдать. Эта авиакомпания не должна была брать так много живых животных!» — возмутилась кинолог.

Представители Международных линий Украины, на борту самолета которой оказались бульдоги, выразили соболезнования в связи с гибелью животных на рейсе. Они отметили, что работают с канадскими властями, чтобы выяснить, что произошло, и в случае необходимости внести изменения в правила перевозки для избежания повторения ситуации.

Как отметили авторы таблоида, французские бульдоги считаются популярной породой в Канаде — стоимость одного щенка достигает четырех тысяч евро (312 тысяч рублей). Таким образом, более полутысячи проданных собак могли принести владельцам, которые пока остаются неизвестными, крупную сумму.

Ранее сообщалось, что сотрудница российской авиакомпании раскрыла секреты перевозки животных на борту самолета. По словам девушки, для того, чтобы не травмировать питомцев пассажиров, перевозчики размещают клетки отдельно от багажа, закрепляя их к полу с помощью специальных швартовочных ремней.

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