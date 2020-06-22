Десятки дворов еще одного российского города отремонтируют

В Перми в 2020 году отремонтируют 85 дворов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что благодаря образовавшейся экономии удалось увеличить число дворов, благоустройство которых было запланировано: ранее их было 77. Ремонтные работы уже завершились в 17 дворах. В процессе ремонта применяется комплексный подход с учетом мнения жителей.

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5 июня сообщалось, что в муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа началось благоустройство территорий. В этом году планируется благоустроить 682 двора и общественных пространства. Все работы пройдут по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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