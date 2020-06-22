Дочь раскрыла последние слова умершего от коронавируса отца

Писательница Аденике Аденитир (Adenike Adenitire) раскрыла последние слова умершего от новой коронавирусной инфекции отца. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Аденитир рассказала журналистам, что перед смертью ее отец Эммануил (Emmanuel) произнес: «Моя прекрасная дочка». «Он смотрел на меня и продолжал повторять эту фразу», — вспоминает она. Пациент скончался в начале апреля. Проведенный тест на COVID-19 дал положительный результат.

«Именно поэтому нам не разрешали навестить его. Это оказалось самым сложным для меня, — наша семья не могла быть рядом с ним, когда он так нуждался в нашей поддержке», — отметила Аденитир.

Когда состояние Эммануила ухудшилось, врачи позвонили его дочери и попросили приехать в больницу, чтобы попрощаться с больным. «Мне очень больно говорить об этом. Меньше чем через час после того, как мы приехали, мой отец, Эммануил Аденитир, покинул нас», — поделилась она.

Ранее анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2. Перед подключением к аппарату искусственной вентиляции легких пациент спросил: «Кому придется за это платить?»

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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