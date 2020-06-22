В Подмосковье ограбили дом чемпиона по хоккею

В подмосковной деревне Леоново под Истрой неизвестные ограбили дом российского хоккеиста Олега Ореховского. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Злоумышленники вынесли из дома 20 тысяч рублей, 120 евро и банковскую карту, с которой позднее пытались снять деньги, однако операция не прошла. В настоящее время проводится поиск грабителей.

Олег Ореховский является четырехкратным чемпионом России по хоккею: три раза в составе «Динамо», один раз — в составе омского «Авангарда». С 2012 года спортсмен начал тренерскую карьеру в различных клубах. С 14 мая 2019 года занимает должность ассистента главного тренера новосибирского ХК «Сибирь».

На фоне участившихся ограблений богатых домов в Англии бывший футболист Дэвид Бекхэм решил построить секретный тоннель под землей. Он предназначен для экстренного побега пары с детьми из особняка в британском Котсуолде в случае опасности.

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