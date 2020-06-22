Российский чемпион мира по хоккею признался в победе над ним алкоголя

Чемпион мира по хоккею Николай Жердев рассказал о проблемах с алкоголем. Его слова передает «Чемпионат.com» .

35-летний Жердев признался, что стал испытывать проблемы в 2019 году, когда подписал контракт с клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань». Нападающий заметил, что в победе над ним зависимости не виноваты ни тренер, ни руководство команды.

«Я понял, что алкоголь начал меня убивать. Он мешал развиваться моей карьере, постоянно влезал в мои планы, выигрывал у меня дуэль», — подчеркнул Жердев. Он добавил, что готов был завершить карьеру, но друзья помогли справиться с трудностями.

Жердев завоевал золотые медали чемпионата мира в составе сборной России в 2009-м и 2012 годах. На клубном уровне он известен выступлениями за ЦСКА, «Ак Барс», «Спартак», а также за ряд клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерс». Последним его клубом стали «Чебоксары» из ВХЛ.

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