21-летняя российская дзюдоистка попыталась покончить с собой

21-летняя российская дзюдоистка Марьям Есеркеева попыталась покончить с собой. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

По информации издания, в результате Есеркеева получила многочисленные переломы, черепно-мозговую травму и впала в кому. Инцидент произошел в декабре 2019 года в Самаре, где спортсменка тренировалась в школе олимпийского резерва. Она пришла в себя через два месяца. Пострадавшая получила первую группу инвалидности.

Отец спортсменки Кэлис Есеркеев посчитал, что причиной случившегося послужили домогательства со стороны тренера дзюдоистки. По его словам, девушка рассказывала родителям о проблемах в отношениях с тренером, а также написала в полицию заявление об изнасиловании. Представители Министерства спорта Самарской области в комментарии РИА Новости заявили, что у дзюдостки имелись проблемы с алкоголем.

Есеркеева — двукратная чемпионка России среди юниоров.

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