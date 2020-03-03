Канделаки объяснила отношения Кадырова и Емельяненко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила суть отношений главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Свою версию она изложила на канале в «Яндекс.Дзен».

По мнению Канделаки, в Чечне, где тренируется Емельяненко перед боем против Магомеда Исмаилова, «нет места алкоголю». «Только спорт и настоящая борьба, в том числе борьба за будущее Александра не только и не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни», — посчитала продюсер.

В этой связи Емельяненко не нужен Кадырову, пишет Канделаки, а наоборот — Кадыров нужен Емельяненко. Тина отметила, что каждый раз, когда Александру требуется помощь, он получает ее в Грозном, отдавая взмен свое желание тренироваться с бойцами из Чечни и самим Кадыровым.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Боец неоднократно выкладывал фотографии с занятий по боксу с главой Чечни, а в декабре прошлого года они договорились провести поединок. Спортсмен отдал Кадырову право самому выбрать время и место проведения боя.

Александр неоднократно имел проблемы из-за пристрастия к алкоголю. В январе Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех. Еще один инцидент с участием Емельяненко произошел в марте 2019-го. Тогда его поймали за рулем золотистого Mercedes, при этом боец был пьян и грубо разговаривал с полицейскими. В обоих случаях спортсмена арестовывали.

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