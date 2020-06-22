Полковник МВД избежал тюрьмы за приемку непостроенного изолятора

Суд приговорил к условному наказанию бывшего заместителя начальника Главного управления МВД по Красноярскому краю, который принял и оплатил непостроенный изолятор временного содержания в Норильске. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и республике Хакасия Ольга Шаманская.

Полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий. Речь идет о полковнике полиции Александре Кузнецове, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Его осудили на пять лет условно. Приговор в законную силу не вступил.

Следствием и судом установлено, что в конце 2012 года заместитель начальника краевого управления МВД подписал акты приемки выполненных работ. На их основании подрядчику были перечислены 200 миллионов рублей. Но на самом деле изолятор временного содержания в Норильске до сих пор не построен, а ущерб не возмещен.

В феврале 2018 года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении полковника Кузнецова. По делу также проходил бывший заместитель начальника тыла этого же главка генерал-майор полиции Андрей Петрученя. Ему вменили халатность, но прекратили производство по делу в связи с истечением срока давности еще на этапе следствия, пояснил источник.

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