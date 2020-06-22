Китайский автогигант оказался на грани краха

Некогда один из крупнейших китайских автопроизводителей Lifan оказался на грани краха. К нему подали иски около 400 кредиторов, пишут «Автоновости дня» со ссылкой на китайские СМИ.

Общая сумма исков достигает почти 3 миллиардов юаней (28 миллиардов рублей). Исковые требования направили в суды даже дочерние компании Lifan. На данный момент рассмотрено 221 дело, по ним автопроизводитель должен около 1,8 миллиарда юаней (20 миллиардов рублей), так что уже в ближайшие недели компания может прекратить существование.

Lifan старается остаться на плаву с помощью производства и продажи мототехники и через распродажу земельных участков. На одном из них находится завод в провинции Чунцинь, сделка может принести 1,5-2,5 миллиарда юаней.

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Возможны и другие соглашения, но по ним информации нет. Издание отмечает, что, если Lifan выберется из кризиса, то может остаться конкурентоспособным на ключевых рынках.

В последние пять лет продажи компании резко падают. Даже в Китае они сократились в десять раз. Компания была основана в 1992 году, и свое время являлась крупнейшим в стране производителем мотоциклов. В Россию Lifan вышел в начале прошлого десятилетия, в том числе в марте 2010 года было начато производство на заводе в Карачаево-Черкесии.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса проблемы испытывают автогиганты по всему миру. О массовых увольнения задумались Daimler, Audi, Opel, BMW, Nissan и Renault.

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