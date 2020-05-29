Международный автогигант готовит массовые сокращения

Международный автогигант Renault анонсировал массовые сокращения сотрудников на фоне кризиса, охватившего автоотрасль из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

В общей сложности французская корпорация планирует в течение трех лет сократить почти 15 тысяч сотрудников, в том числе 4,6 тысячи на родине во Франции. Компания не собирается увольнять работников принудительно, в ее планах сокращать штат за счет отправки сотрудников на пенсию, добровольного увольнения и переквалификации работников.

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Помимо сокращений, Renault собирается оптимизировать расходы, снизив объемы производства почти на 20 процентов. Так, группа отказалась от планов нарастить производство в Марокко и Румынии. Компания также рассматривает возможность скорректировать производственные мощности в России.

Увольнения сотрудников и сокращение объемов производства являются частью плана Renault по экономии двух миллиардов евро в течение трех ближайших лет, восстановления конкурентоспособности и обеспечения долгосрочного развития. Реализация самого плана обойдется компании в 1,2 миллиарда. В общей сложности в компании работают 180 тысяч человек по всему миру.

Автомобильная отрасль столкнулась с сильнейшим падением спроса на фоне пандемии коронавируса. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в январе-апреле 2020 года спрос на машины в ЕС упал на 38,5 процента, что является рекордом. Сильнейшее падение почти на 50 процентов зафиксировано в трех ключевых для авторынка странах — Италии, Испании и Франции. В Германии спрос обвалился на 30 процентов.

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