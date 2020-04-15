Китайские власти дадут людям деньги на покупку автомобилей

Автомобильная отрасль Китая переживает сильнейший кризис. Власти предоставят гражданам субсидии до 1,4 тысячи долларов на покупку автомобилей. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.

Продажи автомобилей в Китае обвалились на 42 процента в первом квартале 2020 года по сравнению с прошлым, такие данные приводит Китайская ассоциация автопроизводителей. В феврале продажи упали на 79 процентов. В стране с населением в 1,4 миллиарда человек было продано всего 310 тысяч машин. В марте продажи сократились на 43 процента.

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Автомобильная промышленность играет решающую роль в экономике Китая. Более 40 миллионов человек прямо или косвенно связаны с этим сектором. Ежегодно отрасль приносит более 1 триллиона долларов США, что составляет примерно 10 процентов от общего объема производства.

Мировой автомобильный рынок также зависит от Китая. Например, на долю Китая приходится 40 процентов от общего объема продаж автомобилей Volkswagen и General Motors. Производство автомобилей уже начало возобновляться в Китае, но вернуться к докризисным показателям будет трудно. Спрос значительно замедлился еще до вируса. Общие продажи автомобилей в Китае упали примерно на 8 процентов в 2019. «В то время, как срывы поставок из-за коронавируса являются головной болью для автопроизводителей, резкое падение спроса может быть еще более опасным для них», — указала главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Natixis Алисия Гарсия-Эрреро.

В этом году продажи автомобилей в Китае могут снизиться на 10 процентов, согласно прогнозу компании S&P Ratings. Китайские власти стараются поддержать отрасль. В прошлом месяце Пекин объявил, что продлит на два года налоговые льготы для производителей экологичных транспортных средств, таких как электромобили.

Также, чтобы стимулировать людей покупать автомобили, власти предлагают им денежные субсидии в размере до 1400 долларов за автомобиль. Бизнес надеется, что спрос на автомобили вернется, когда откроются школы и наступит летний сезон путешествий.

Автомобильные компании закрывают заводы по всей Европе из-за проблем с поставками и падением спроса.

Это происходит ещё и на фоне обрушения акций автомобильных компаний. Ситуация в Китае влияет и на российский рынок. Из-за нехватки комплектующих с китайскими компонентами может возникнуть дефицит автомобилей.

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