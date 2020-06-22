Квартиру-«малютку» выставили на продажу в Москве

На городской аукцион в Москве выставили квартиру площадью 15 квадратных метров. Начальная стоимость лота — 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Центра управления городским имуществом, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Победитель торгов станет владельцем квартиры в пятиэтажном доме 1952 года постройки. К основным плюсам такого приобретения можно отнести низкие коммунальные платежи и отсутствие нефункциональных перегородок и коридоров, "съедающих" жилую площадь», — подчеркивается в сообщении.

Квартира-«малютка» расположена на первом этаже жилого дома в Токмаковом переулке, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Курская» (Центральный административный округ). Прием заявок на участие в аукционе проводится до 23 июля 2020 года.

Ранее в июне Москве предрекли бум продаж жилья. По мнению участников рынка, в столице накопился отложенный спрос на квадратные метры — многие покупатели ждали отмены карантинных ограничений, чтобы приобрести квартиры.

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