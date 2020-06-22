Главный конструктор российской «Федерации» раскрыл способности корабля

Главный конструктор лунного космического корабля «Орел» (бывшая «Федерация») Игорь Хамиц раскрыл способности корабля в беседе с РИА Новости.

По его словам, в случае аварии при запуске корабль сможет приводниться в океане. Хамиц добавил, что после такой нештатной посадки космонавты смогут в безопасности ждать спасателей внутри до 48 часов.

Разработка российского космического корабля «Федерация» началась в 2009 году. В феврале 2020 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о том, что для «Федерации» создали днище. Также спустя десять лет разработки в РКК «Энергия» идет «выпуск необходимой технической документации, освоение новых станков и их размещение в корпусах корпорации».

В конце 2019 года выяснилось, что масса пилотируемого транспортного корабля превышена на 2,3 тонны. Из-за этого запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны.

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