В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус

В Турции разъяснили судьбу туристов, у которых по приезде в страну заподозрят наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр туризма и культуры Мехмет Эрсой, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Так, в случае, если в процессе бесконтактной термометрии у путешественника будет выявлена температура выше 37,8 градуса и сопутствующие симптомы, в аэропорту ему бесплатно проведут тест на COVID-19.

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При отрицательном результате и не вызывающем опасений состоянии здоровья приезжий сможет свободно следовать далее. Если же тест окажется положительным, иностранца отправят в больницу или, к примеру, при бессимптомном течении заболевания — в изолированную зону отеля.

Отмечается, что соответствующая помощь в медицинском учреждении Турции туристу будет оказана только после его согласия. Для этого власти в процессе планирования поездки предлагают приобрести дополнительное страхование, которое покроет все расходы.

11 июня стало известно, что в циркуляре МВД Турции, подписанном главой ведомства Сулейманом Сойлу, сказано, что страна намерена с 15 июля возобновить регулярное авиасообщение с Россией, прерванное на фоне пандемии коронавируса, и ждет подтверждения от российской стороны.

Согласно последним данным, в Турции зафиксировано 188 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны около 160 тысяч выздоровевших пациентов, 4950 носителей инфекции скончались.

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