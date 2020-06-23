Задержана обокравшая солиста Uma2rman банда

В Московской области задержана банда из трех ранее судимых граждан Грузии — Бадри Немсицверидзе, Валериани Купрашвили и Арчи Мелкадзе, которые обокрали дом лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, у музыканта украли ювелирные украшения на сумму 250 тысяч рублей.

Как рассказывал в своем Instagram-аккаунте сам артист, он в это время вместе с семьей был на даче. Преступники, по словам Кристовского, забрались в дом через окно на первом этаже, а затем поднялись в спальню и вскрыли сейф с оружием, на котором музыкант специально перед отъездом написал: «Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время!»

Кроме лидера Uma2rman, жертвами банды стали владельцы по меньшей мере еще трех частных домов. Сумма ущерба, по данным телеканала, составила более одного миллиона рублей.

У задержанных были изъяты несколько телефонов, 12 SIM-карт, около 20 наручных часов и ножи. Ранее члены банды уже привлекались к уголовной ответственности за кражу.

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