В UFC отреагировали на многократные просьбы новичка остановить бой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на инцидент на турнире в Лас-Вегасе, где американец, новичок промоушена Макс Роскопф многократно просил остановить бой. Об этом сообщает MMA Junkie.

Уайт выступил в защиту дебютанта UFC. «Скажу вам так. Это жесткий спорт и у тебя должно быть право остановиться. Понимаю, кому-то это не нравится. Но те, кто осуждают тебя за такие поступки — они-то не дрались. То, что делают наши бойцы, — это другой уровень», — заявил он.

Роскопф потерпел поражение в дебютном поединке после того, как девять раз попросил тренера остановить бой. Решение прекратить схватку принял инспектор турнира.

В главном бою вечера российский тяжеловес Александр Волков проиграл американцу Кертису Блэйдсу. Для него поражение стало вторым в рамках промоушена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!