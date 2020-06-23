Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Верховный лама Тувы Джампел Лодой, заразившийся коронавирусом, умер. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кара-оола, о смерти Лодоя он узнал от врачей, получив свидетельство. Глава республики добавил, что верховному ламе не было и 45 лет. «Тува понесла большую утрату», — сказал он.

О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Сообщалось, что его вводили в искусственную кому. Родственники верховного ламы рассказывали, что он строго соблюдал самоизоляцию и максимально ограничил контакты.

Джампел Лодой (Апыш Сат) был повторно избран верховным ламой Тувы в ноябре 2019 года. Первый раз он занимал этот пост в 2005-2010 годах.

На 23 июня в России выявлено 599 705 случаев коронавируса. Умерли 8359 человек, выздоровели 356 429.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!