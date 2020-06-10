Верховный лама Тувы попал в больницу с коронавирусом и введен в кому

Верховный лама Тувы Джампел Лодой заразился коронавирусом и попал в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центральную буддистскую религиозную организацию «Управление Камбы-ламы Республики Тыва».

В пресс-службе регионального правительства агентству уточнили, что состояние здоровья 44-летнего ламы пока неизвестно.

Днем ранее, 9 июня, издание «Тува-онлайн» писало, что Лодой находится в инфекционной больнице с коронавирусной инфекцией и введен в искусственную кому. У священнослужителя есть и другие заболевания.

По словам родственников, буддистский священник строго соблюдал самоизоляцию и максимально ограничил контакты.

Джампел Лодой (Апыш Сат) был повторно избран верховным ламой Тувы в ноябре 2019 года. Первый раз он занимал этот пост в 2005-2010 годах.

По данным на 9 июня, в Туве заражено 1835 человек, двое скончались. Всего в России за время эпидемии вирус выявлен у 485 тысяч жителей. Из них умерли 6142.

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