В России изобрели лопату

Специалисты Омского НИИ приборостроения получили патент на лопату с улучшенными характеристиками. Об изобретении российских ученых сообщает издание «СуперОмск».

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Запатентованный Яковом Перцелем и Михаилом Агарковым инструмент позволяет затрачивать меньше усилий на работу. Инновационная лопата имеет тулейку с ребром жесткости, вогнутость полотна составляет 20-25 миллиметров, что снижает физические усилия при копке земли.

Созданный омичами инструмент является универсальным, то есть сочетает в себе функции как штыковой, так и совковой лопаты. В описании патента говорится, что благодаря уменьшенному до 10-12 градусов углу наклона тулейки к полотну лопата легко врезается в грунт. Также за счет боковых отбортовок обеспечивается удержание переносимого грунта на поверхности инструмента.

«Полотно имеет опорную поверхность для ноги, отбортованную в верхнюю сторону, а также два ребра жесткости в виде выдавленных элементов», — говорится в описании изобретения. Журналисты уточняют, что один из создателей лопаты — Яков Перцель — работает в НИИ с 1960 года.

В январе 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов попытался решить проблему заснеженных улиц с помощью именных лопат. «Каждому главе района выдать по лопате с надписью "лопата Беглова", у меня у самого в багажнике лежит лопата, если где-то не убрано будет», — заявил глава города.

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