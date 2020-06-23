Жена Андрея Кириленко снялась обнаженной и удалила пост

Мария Лопатова, жена президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, снялась обнаженной и выложила фото в Instagram.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, "переменные" — мой конек! Кстати, тело и органы тоже "завещала" науке», — подписала пост Лопатова. Однако затем супруга главы РФБ удалила пост.

В 2016 году Лопатова заявила, что ее муж на протяжении десяти лет имеет право на секс с фанаткой один раз в год. Также супруга Кириленко отметила, что аналогичного права у нее нет, но она в любой момент может его получить.

Кириленко и Лопатова поженились в 2001 году. Они воспитывают четверых детей. До этого Мария встречалась с солистом поп-группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Аполлоновым.

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