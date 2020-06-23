Источник рассказал о будущем видеозвонке Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни может поговорить с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил источник «Ленты.ру» в окружении французского президента.

Беседа, предположительно, пройдет в формате видеоконференции. По данным источника, состоится она в конце текущей недели. Во время будущего видеозвонка главы государств обсудят сотрудничество по широкому спектру вопросов, рассказал собеседник.

В последний раз Путин и Макрон говорили в середине апреля. Тогда они по телефону обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщали в Кремле. Отмечалось, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили также возможность саммита «пятерки» СБ ООН в формате видеоконференции.

15 июня стало известно, что Макрон не приедет на парад Победы в Москву 24 июня. Представитель Елисейского дворца уточнил, что президент Франции не получал приглашения от России. В тот же день в российском МИД сообщили, что Макрон в ближайшее время посетит Россию, хотя сроки такого визита пока неизвестны.

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