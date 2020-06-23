56-летняя модель снялась в бикини для рекламы и восхитила поклонников

Американская модель Кэти Джейкобс (Kathy Jacobs) снялась в бикини для рекламной кампании марки, принадлежащей спортивному изданию Sports Illustrated. Серия фотографий появилась в Instagram-аккаунте журнала.

На размещенных кадрах 56-летняя Джейкобс позирует на пляже в бежево-желтом купальнике на одно плечо из новой летней коллекции бренда SI Swimsuit. Автором съемки выступила американский фотограф Вероника Самс (Veronica Sams), которая в свое время сотрудничала с изданием Vogue.

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Поклонники журнала восхитились внешним видом Джейкобс. «Обожаю ее энергию!», «Она просто восхитительна!», «Мне безумно нравится эта женщина и тот факт, что издание показывает моделей разной комплекции и возрастов», «Невероятно красивая женщина», — комментировали они пост, набравший больше 21 тысячи лайков.

Ранее в июне 51-летняя модель Хелена Кристенсен попала на обложку испанской версии модного журнала Harper's Bazaar обнаженной. На откровенном снимке она прикрывает тело белым платьем макси. Кроме того, супермодель запечатлели в купальниках с глубоким декольте ее собственного бренда Stærk&Christensen.

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