Иностранцам запретили приезжать в Мекку на хадж

Из-за пандемии COVID-19 в этом году в Мекку и Медину может приехать в 250 раз меньше паломников-мусульман. О новых ограничениях рассказал во время пресс-конференции министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммед Салех, передает Reuters.

«Число паломников в этом году будет очень ограниченным, и, возможно, не превысит десяти тысяч. Это будет только внутренний хадж, мы не сделаем исключения для паломников из-за рубежа», — отметил он. Салех подчеркнул, что обычно во время паломничества Мекку и Медину посещает не менее 2,5 миллионов человек.

Министр добавил, что в этом году участие примут только те иностранцы-мусульмане, которые уже находятся на территории Саудовской Аравии. Паломникам из-за рубежа запретят въезд в города.

По его словам, всех посетителей будут отбирать вместе с иностранными дипмиссиями: они сдадут тесты на наличие коронавирусной инфекции, а после хаджа мусульмане должны будут сесть на карантин. За состоянием их здоровья пронаблюдают врачи.

27 февраля власти Саудовской Аравии также решили временно закрыть въезд в Мекку и Медину для паломников-мусульман из-за эпидемии коронавируса. Въезд в королевство с целью умры (малого паломничества — прим. «Ленты.ру») был приостановлен.

Страна занимает первое место среди арабских стран по числу заражений коронавирусом. Там уже 161 тысяча инфицирований, 1,3 тысяч человек умерли, а 105 тысяч — вылечились.

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