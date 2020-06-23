Жалобы террористов на страдания в российском СИЗО остались без рассмотрения

Колпинский районный суд Петербурга не стал рассматривать иски двух осужденных за теракт в метро к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) из-за плохих условий содержания в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Иски возвращены Аброру Азимову и Мухамадюсупу Эрматову, которые были осуждены к 28 годам лишения свободы каждый, в связи с имеющимися в заявлениях нарушениями.

Они пожаловались на условия в СИЗО-1 «Кресты», сравнив их с пытками, сообщает «Интерфакс». Азимов указывал, что не мог общаться с женой и отцом в достаточном объеме, поскольку цензура СИЗО не пропускала многие его письма, а еще ему отказывали в телефонных разговорах с ними. Он также сообщил, что находился в одной камере с девятью заключенными, которые постоянно курили, а вытяжка не работала, поэтому из-за нехватки свежего воздуха Азимов испытывал страдания. Кроме того, ему приходилось «пить воду из-под крана, которая резко пахла хлором».

Он также мало спал в дни транспортировки в суд и оставался без горячей пищи. Осужденный просил суд обязать ФСИН устранить нарушения и взыскать с ведомства компенсацию в 238 тысяч рублей. У Эрматова в иске были аналогичные требования.

3 апреля 2017 года на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, травмы получили еще 87, некоторые проходят курс лечения до сих пор. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Организатором теракта в СКР называют Аброра Азимова, а посредником при подготовке — его старшего брата Акрама: именно он на территории Турции получил деньги от активного участника международного террористического подполья.

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