Саакашвили заявил об отсутствии у него зла на Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил об отсутствии у него зла по отношению экс-президенту Петру Порошенко, лишившему его украинского гражданства. Об этом бывший президент Грузии сказал в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона», передает РИА Новости.

На вопрос ведущего, простил ли Саакашвили Порошенко, который его «выкинул из страны», экс-губернатор ответил: «Я вообще не держу зла ни на кого, ни на какого Порошенко, вообще ни на кого».

Однако он выразил мнение, что, если бы Порошенко переизбрался на второй срок, для Украины это стало бы «смертельно».

Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области в 2015-м, но через год уволил, заявив, что бывший президент Грузии не выполнил обещания по развитию региона. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства, а затем выслали в Польшу. Новый президент Владимир Зеленский вернул ему паспорт и назначил главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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