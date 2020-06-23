Саакашвили предрек Украине голод

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предрек стране голод из-за экономического кризиса. Об этом он сказал в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона», передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент Украина находится на грани экономической катастрофы. Саакашвили заявил, что пришел к такому выводу, ознакомившись с очередным докладом Международного валютного фонда.

«Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает голод», — сказал он, добавив, что даже после отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, украинцы рискуют остаться без сбережений. При этом заработать в Европе им не удастся, поскольку в условиях кризиса «рабочие места для украинцев там появятся в последнюю очередь».

Саакашвили заявил, что уже через три месяца возникнет бюджетный кризис, за которым последует и политический кризис. «Надо говорить людям, что впереди будут тяжелые времена», — отметил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что последствия тотального карантина будут более катастрофическими, чем коронавирус. Он подчеркнул, что, несмотря на рост распространения заболеваемости, правительство сохранит текущую модель адаптивного карантина и не будет переходить к полному локдауну.

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