Награжденный Рузвельтом Герой СССР обратился к Росгвардии перед парадом Победы

Герой Советского Союза Алексей Волошин, отметивший в этом году 100-летие, передал напутствие военнослужащим Росгвардии — участникам военного парада 2020 года. Об этом во вторник, 23 июня, «Ленте.ру» сообщил Валерий Грибакин, официальный представитель ведомства.

«Бойцы и офицеры Росгвардии обязаны достойно нести знамя Победы, помнить о подвиге отцов и детей, оставаться продолжателями традиций, которые зародились в боях Великой Отечественной войны», — написал Алексей Волошин участникам парада 24 июня. Он также пожелал всем бойцам Росгвардии удачи в службе.

Герой Советского Союза и кавалер высшей награды США (медали «Серебряная звезда»), участник парада Победы 24 июня 1945 года Алексей Волошин в феврале 2020 года отметил столетний юбилей. Звание «Героя Советского Союза» было присвоено старшему лейтенанту Алексею Волошину 16 октября 1943 года за форсирование Днепра и бои на плацдарме. Его артиллерийские расчеты уничтожили более 20 немецких танков.

А осенью 1944 года Президент США Франклин Делано Рузвельт наградил высшей воинской офицерской наградой своей страны — «Серебряной Звездой» — четырех младших офицеров Советской Армии, отличившихся в боях против фашистских захватчиков и удостоенных звания Героя Советского Союза. Одним из офицеров был Алексей Волошин.

Алексей Прохорович Волошин проходил службу в 10-й (позже 181-й Сталинградской) стрелковой дивизии НКВД, командиром артиллерийских подразделений. Он принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, боях на Днепровском плацдарме, освобождении Ельца, Чернигова, форсировании Буга. Там он был ранен в шестой раз — и после выздоровления был направлен в Артиллерийскую Академию. Знаменосцем Академии майор Волошин принял участие в параде Победы 1945 года.

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