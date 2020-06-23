В России допустили отмену справок об отсутствии коронавируса для санаториев

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что сейчас допускается отмена требования предъявлять справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Об этом она рассказала в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале», передает ТАСС.

По ее словам, в настоящий момент Ростуризм обсуждает этот вопрос с Роспотребнадзором. «Я уверена, что коллеги нас поддержат и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», — сказала Догузова.

Ранее Догузова сообщила, что курортный сезон в России в полном объеме начнется с 1 июля. Она пояснила, что июнь уйдет на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры, а уже со следующего месяца россияне смогут свободно путешествовать по стране.

20 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по условиям работы санаториев во время пандемии коронавируса. Ведомство предложило размещать отдыхающих в номерах по одному, если речь идет не о семьях. Сотрудникам санаториев необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, а руководству санаториев рекомендовали проводить тестирование персонала на COVID-19.

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