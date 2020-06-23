В любимом пабе Ефремова рассказали о приезде артиста перед ДТП

В любимом пабе Михаила Ефремова Ulysses Pub рассказали о приезде артиста перед смертельным ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

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По словам сотрудников, в день аварии заведение работало только навынос и не продавало алкоголь. В связи с этим актер приехал только за едой. В ресторане не смогли ответить на вопрос о том, почему Ефремов провел в помещении 40 минут. Там выразили надежду, что «пострадавшая в ДТП сторона восстановится».

Ранее один из посетителей Ulysses Pub рассказал, что у артиста был открыт счет в пабе, с порога он кричал, чтобы ему налили алкоголь. По его словам, Ефремов время от времени появлялся в пабе «со звездами шоу-бизнеса, из театральной сферы», при этом актер мог зайти в заведение с «незастегнутой ширинкой», в состоянии глубокого опьянения.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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