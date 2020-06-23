Охлобыстин рассказал о пьющем окружении Ефремова и последней беседе с артистом

Российский актер Иван Охлобыстин, друг Михаила Ефремова, рассказал о последней беседе с артистом перед смертельным ДТП и о его пьющем окружении. Его слова передает Starhit во вторник, 23 июня.

Охлобыстин отметил, что основательно общался с Ефремовым за неделю до аварии. Он передал ему пьесу «Пар», в которой Ефремов должен был принять участие. «А потом я уехал на дачу. И как раз, когда я был там, и случилась эта катастрофа. Сейчас он терзает себя. Нам не дают общаться, только через жену получается», — сказал актер.

Он также высказался о пьющем окружении Ефремова: «Самое близкое окружение, в принципе, наоборот, непьющее. А вот, что касается театра, тех людей, которых мы не знаем, новообретенных знакомых, — они его потчевали. Да вся страна потчевала».

Охлобыстин отметил, что публике нравился «образ» Ефремова-алкоголика, «веселого, разбитного, вечно пьяного оппозиционера, хулигана». «Он очень нравился стране. Но, как только случилась катастрофа, это все из положительного фактора превратилось в отрицательный», — объяснил он.

Ранее во вторник адвокат Эльман Пашаев опроверг версию о том, что заслуженный артист России Михаил Ефремов страдает хроническим алкоголизмом.

Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП умер водитель фургона Сергей Захаров.

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