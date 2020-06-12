Культура
 
Последние новости
Sony показала PlayStation 5
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса
В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья
Бывший муж Джоан Роулинг ответил на обвинение в домашнем насилии
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В WhatsApp появится новая функция
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего по его вине водителя
Спрогнозированы сроки удвоения в России числа зараженных коронавирусом
Новости партнеров

Посетитель бара описал «непотребное» состояние Ефремова

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посетитель московского бара Ulysses, где, по предварительным данным, Михаил Ефремов находился перед смертельным ДТП, описал «Пятому каналу» поведение актера.

По его словам, Ефремов был частым клиентом заведения. «Мне почему-то даже казалось, что он был соучредителем», — признался он.

Молодой человек добавил, что у артиста был открыт счет в пабе, с порога он кричал, чтобы ему налили алкоголь. «Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии», — сказал он.

Ефремов время от времени появлялся в пабе «со звездами шоу-бизнеса, из театральной сферы», при этом актер мог зайти в заведение с «незастегнутой ширинкой», в состоянии глубокого опьянения.

По словам очевидца, Ефремов выглядел безобидно, все его называли «дядя Миша» и снисходительно относились, зная его статус и отношения с алкоголем.

Ефремов в день смертельной аварии дважды посещал бар Ulysses. Первый раз он приехал туда в 09:19 утра и пробыл там полчаса. Во второй раз Ефремов посетил бар вечером, в 21:03, и уехал спустя 34 минуты. Позднее стало известно, что из бара пропали записи камер наблюдения. Это выяснилось во время следственных действий в заведении. Актер якобы вышел из бара, после чего устроил ДТП. Копий видеозаписи у сотрудников заведения не оказалось.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посетитель бара о Ефремове: «Дядя Миша с незастегнутой ширинкой»
Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения
Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного ДТП
После смертельного ДТП с Ефремовым полицейские пришли в любимый паб артиста
Другие материалы рубрики
Культура00:0511 июня

«Люди в прошлом не отличались от нас. Просто они уже умерли»

Какими были власть, романы и интриги 500 лет назад
03:11Сегодня

Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса

02:50Сегодня

Бывший муж Джоан Роулинг ответил на обвинение в домашнем насилии

01:49Сегодня

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего по его вине водителя

Культура15:37 9 июня

«Если посадят, буду носить передачки»

Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
00:53Сегодня

Джигурда представил версию о появлении в крови Ефремова наркотиков

23:0811 июня

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео

19:4511 июня

Назван величайший киногерой в истории

Культура00:06 7 июня

«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»

Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
18:5111 июня

Стала известна любимая современная книга россиян

18:1711 июня

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от помощи актера

17:2011 июня

Экс-жену Ефремова удивило отсутствие приглашения на пьянку перед ДТП

Россия
Спрогнозированы сроки удвоения в России числа зараженных коронавирусом
«Постепенно наступила гармония»
Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
В ВОЗ прокомментировали слова о необычной смертности от COVID-19 в России
Россиян призвали отказаться от походов в гости
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
Роспотребнадзор подготовил новые правила продажи еды на фоне коронавируса
«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»
Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
Все материалы
Мир
Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному оружию
США продлили санкции против Лукашенко из-за «угрозы нацбезопасности»
США пообещали Украине 250 миллионов долларов для «защиты от российской агрессии»
Нападение бандитов, расстрел и поджог в Мексике попали на видео
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
В России увеличили пособия по безработице
Самая крупная авиакомпания Европы решила спастись за счет работников
На здоровье
Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
Жителей Великобритании оставят без выпивки
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
Пойманный ФСБ с бомбами российский школьник оказался психически больным
Ефремова под домашним арестом проконтролирует прокуратура
«Мы всех обязательно вылечим»
Советский Союз прославился карательной психиатрией. Что стало с ней в современной России?
Россиянин организовал нелегальную оружейную мастерскую и попался ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Илон Маск назвал главную цель SpaceX
Гроза небес
 
Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Раскрыты самые популярные смартфоны в России
Все материалы
Спорт
Тайсон отказался драться без перчаток
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Ирландский боец третий раз за четыре года заявляет об уходе из спорта
Адвокат Мамаева высказался о сравнении дела игрока с разбирательством Ефремова
Игроки и тренер «Арсенала» встали на колено в память о погибшем Флойде
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Российская олимпийская чемпионка порассуждала о происходящем в США беспределе
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Все материалы
Культура
Версию жены Ефремова о влиянии снотворного на актера во время аварии оценили
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов»
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Немолодая сиделка бросила работу и получила сотни евро за эротические снимки
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Женщина сбросила 22 килограмма и раскрыла способ похудения
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Все материалы
Стали известны цены на обновлённый Mercedes-Benz E-Class российской сборки
Формула 1 с вариатором и 100 км/ч задним ходом
С чего начались вариаторы и откуда пошли все их победы и беды
Появились подробности о роскошном минивэне GAC для России
Тест: угадай машину по рисунку фонарей
Прокачиваем когнитивные функции и интуицию
Bentley отзовет 6000 кроссоверов из-за риска возгорания
Старинные автомобили, которые можно купить в России прямо сейчас
Девять способов прикоснуться к истории на любой вкус и кошелёк
В России начались продажи нового Land Rover Defender
Все материалы
Дом
Спрогнозировано падение цен на землю около Москвы
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Италия возобновила продажи домов за 1 евро
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы