Зои Дешанель развелась с мужем и вернула фамилию

Американская актриса и певица Зои Дешанель официально развелась с продюсером Джейкобом Печеником. Об этом пишет New York Post.

Иск о разводе удовлетворил Верховный суд Лос-Анджелеса, пара получила совместную опеку над детьми. Актриса, после свадьбы взявшая фамилию мужа, вернула себе фамилию Дешанель.

Дешанель и Печеник находились в браке четыре года, у них два ребенка — четырехлетняя Элси Оттер и двухлетний Чарли Вулф.

О расставании пары стало известно в октябре 2019 года.

Зои Дешанель снялась в таких фильмах, как «Автостопом по галактике», «500 дней лета», «Всегда говори да», «Маниакальный» и «Мост в Терабитию».

Ранее в июне российская актриса Кристина Асмус прокомментировала предположения своих поклонников о причинах развода с комиком Гариком Харламовым. Она призналась, что ожидала от общественности активной реакции на их расставание.

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