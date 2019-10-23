От Зои Дешанель ушел муж

Супруг американской актрисы и певицы Зои Дешанель Джейкоб Печеник подал на развод. Об этом сообщает TMZ.

В заявлении мужчина указал, что причиной разрыва стали «неразрешимые разногласия» между супругами. Печеник попросил суд оформить совместную опеку над детьми. Отмечается, что пара рассталась еще в январе.

Дешанель и Печеник находились в браке четыре года. У них два ребенка — четырехлетняя Элси и двухлетний Чарли. Пара познакомилась на съемках комедии с Биллом Мюрреем «Рок на Востоке», одним из продюсеров которой выступил Печеник.

39-летняя Зои Дешанель снялась в таких фильмах, как «500 дней лета», «Автостопом по галактике», «Всегда говори "ДА"», «Мост в Терабитию» и «Маниакальный».

В августе стало известно, что австралийский актер Лиам Хемсворт подал на развод с певицей Майли Сайрус.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!