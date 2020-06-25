Президент Польши Анджей Дуда оценил вероятность переброски американского ядерного оружия в Польшу. Его слова в ходе беседы с пользователями в Facebook передает ТАСС.

По словам Дуды, он никогда не обсуждал оружие с Трампом. Он также заверил, что никаких планов по переброске ядерного оружия не существует. «Я об этом ничего не слышал», — заявил польский президент.

Ранее похожее заявление сделал глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох. Он подчеркнул, что таких переговоров между странами не ведется.

16 мая посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава могла бы разместить американское ядерное оружие на своей территории в том случае, если правительство Германии решит сократить свой арсенал: «Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь».

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