Президент Польши назвал своей целью оставить войска США в Европе

Президент Польши Анджей Дуда назвал своей целью оставить войска США в Европе. Его слова, сказанные перед встречей с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, приводит ТАСС.

«Если действительно будут приняты решения о выводе части войск США из какой-либо страны НАТО в Европе, то нашей целью, как европейских членов альянса, будет позаботиться о том, чтобы из Европы эти подразделения не были выведены, чтобы США не приняли решение об их перемещении назад в США или другую часть мира», — сказал Дуда, пояснив, что это необходимо для «архитектуры безопасности Европы» и «восточного фланга НАТО».

Польский лидер заметил, что ранее не обсуждал вопрос переброски американского ядерного оружия из Германии в Польшу.

В начале июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на перевод американских войск из Германии в Польшу в скором времени. Ранее Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за два миллиарда долларов.

В июне 2019 года стало известно о договоренностях Вашингтона и Варшавы по размещению в Польше дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.

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