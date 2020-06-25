Убийство Шеремета объяснили патриотическими мотивами

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что убийцы журналиста Павла Шеремета могли руководствоваться патриотическими мотивами. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Мое личное мнение — данное преступление было совершено из патриотических мотивов. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг», — объяснил он свою позицию.

Геращенко также рассказал, что подозреваемых считают лишь исполнителями, которых вдохновили на преступление некие «кураторы». Он провел параллели с делом об убийстве другого журналиста, Георгия Гонгадзе, после которого начались протесты против занимавшего тогда пост президента Леонида Кучмы.

«Это привело к акциям "Украина без Кучмы" и к изменению геополитического вектора страны. То же самое и здесь: убивают Шеремета, не просто убивают в подъезде, а специально, у всех на виду, идет резонанс и так далее», — заявил Геращенко.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве при взрыве машины. Спустя три года в убийстве обвинили ветеранов боевых действий в Донбассе и волонтеров. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию на Украине. Никто из подозреваемых в совершении преступления не признает вины.

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