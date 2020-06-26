Многоножка подстерегла ребенка в соломинке его стакана

В таиландском городе Самутсонгкхрам мать спасла четырехлетнего сына от многоножки. Об этом пишет издание AsiaOne.

Женщина утверждает, что купила напиток в торговом центре. Когда ребенок поднес ко рту соломинку, она заметила, что внутри что-то шевелится. Оказалось, что туда забралась многоножка.

Женщина вернула стакан с членистоногим в магазин и потребовала возместить расходы. Также она опубликовала фотографию многоножки в Facebook, чтобы предупредить других родителей об опасностях, которые могут подстерегать детей.

В 2019 году сообщалось, что студент из Тайваня опубликовал видео, в котором по нему бегает гигантская сколопендра. Ее длина составляла 43 сантиметра.

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