Контент к юбилею Победы собрал более 27 миллионов просмотров

Контент к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), собрал более 27 миллионов просмотров за полтора месяца. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, «История на экране» стал самым популярным видеороликом проекта. Видео, в котором описаны ключевые события Великой Отечественной войны, собрало более 17 миллионов просмотров. Вторую строчку по популярности занимает проект кинокомпании «Династия» «Дети войны», созданный по воспоминаниям ветеранов, который собрал четыре миллиона просмотров. Тройку лидеров замыкает проект «Голоса Победы», ролики которого посмотрели три миллиона пользователей сети.

«Контент на тему Великой Отечественной войны, созданный при поддержке ИРИ, за полтора месяца собрал почти 27 миллионов просмотров. То, что за очень небольшой промежуток времени мы получили такой отклик у аудитории, говорит, что мы идем в правильном направлении», — заявил генеральный директор ИРИ Антон Ключкин.

«Наша цель — финансирование контента для молодежи на важные, социально значимые темы. Мы знаем, как порой тяжело бывает достучаться до молодого поколения, тем более говорить с ними на такие серьезные темы, как Великая Отечественная война, но в данном случае это удалось, в том числе благодаря современным форматам, которые, по мнению наших экспертов и жюри, вызовут отклик у молодой аудитории», — добавил он.

Проекты реализуются в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Всего ИРИ поддержал 14 проектов, посвященных Великой Отечественной войне. Они будут реализованы до конца 2020 года.

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