Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Серебренникову дали три года условно
Холодильник спас женщину от смерти
Раскрыты сроки открытия Турции для россиян
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Пошлая надпись на детской футболке возмутила покупателей
В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации
Суд взыскал с Серебренникова и его коллег 129 миллионов рублей
Бисексуальная атеистка из Чечни рассказала о пережитом насилии
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
Новости партнеров

Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США. Согласно выводам ученых, опубликованным в журнале Science Translation Medicine, примерно 80 процентов инфицированных в настоящий момент остаются не обнаруженными. Официально в США зарегистрировано примерно 2,5 миллиона случаев болезни..

Как пишут ученые в статье, истинная распространенность COVID-19 серьезно недооценена. Большинство тестов на SARS-CoV-2 проводились с помощью ПЦР с обратной транскрипцией, когда молекулы РНК сначала транскрибируют в ДНК, а потом многократно копируют с помощью специальных ферментов, после чего их достаточно легко выявляют. Однако эти тесты не всегда доступны и характерны высоким уровнем ложноотрицательных результатов, а сами зараженные могут не иметь клинических симптомов и не проходить диагностику.

Специалисты проанализировали данные о распространении гриппоподобных респираторных заболеваний (ГРЗ) за десять лет, и обнаружили, что в марте 2020 года в США произошел всплеск ГРЗ выше среднего сезонного показателя. При этом вспышки коррелировали с количеством случаев COVID-19 в разных штатах. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний в США, различные респираторные вирусы в это время имели низкую распространенность, и это позволило исследователям предположить, что рост случаев ГРЗ произошел именно за счет эпидемии нового коронавируса.

Ученые также оценили самое вероятное число инфицированных людей, которые не обращались за медицинской помощью. Исследование пассажиров на круизном судне Diamond Princess показало, что у 18 процентов зараженных заболевание протекало бессимптомно, однако общая доля скрытых носителей инфекции должна быть гораздо больше этого числа, поскольку основная часть путешественников была пожилыми людьми, которые не настолько социально активные, как молодые. Другое исследование показало, что в США лишь 40 процентов взрослых с ГРЗ из 17 тысяч человек обращается за медицинской помощью. Все вместе это соответствует средней доле клинических случаев COVID-19, равной 32 процента.

Если на самом деле лишь треть пациентов с COVID-19 обратилась за медицинской помощью, то всплеск ГРЗ соответствует, как минимум, 8,7 миллиону новых инфекций SARS-CoV-2 в течение трех недель с 8 по 28 марта 2020 года. При этом, учитывая дату начала эпидемии в США, число заболевших должно было удваиваться каждые четыре дня или даже быстрее.

Выводы ученых подтверждается серологическими исследованиями, проведенными в штате Нью-Йорк. Согласно результатам ПЦР-анализа, лишь 0,3 процента населения штата были инфицированы коронавирусом, однако, по мнению авторов работы, эта доля должна превышать 8,3 процента. 23 апреля 2020 года было объявлено о наличии антител к коронавирусу у 14 процентов населения штата по состоянию на 29 марта, что соответствовало теоретической оценке исследователей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Using influenza surveillance networks to estimate state-specific prevalence of SARS-CoV-2 in the United States
Доказана эффективность лекарств от гепатита для борьбы с коронавирусом
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0217 июня

«Кровавая цена создания единого государства»

Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
16:06Сегодня

Названа вместимость самого дешевого iPhone

14:55Сегодня

В России анонсирован полет «Супер-Сухого»

14:00Сегодня

Грузовик с тысячами iPhone перевернулся и сгорел

Наука и техника10:0012 июня

Мертвый новый мир

Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2
13:04Сегодня

«Роскосмос» займется выживанием

12:14Сегодня

Взломана защита iOS 14

11:00Сегодня

«Адмирал Кузнецов» перестанет дымить

Наука и техника00:01 5 июня

«Слухи подпитывали страхи»

Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
10:09Сегодня

Представлен новый дизайн Windows

09:04Сегодня

Найден эффективный способ борьбы с неизлечимой болезнью

07:06Сегодня

Доказана эффективность лекарств от гепатита для борьбы с коронавирусом

Россия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
«На врачей давят, чтобы не назначать лекарства»
Сотни детей и взрослых в России мучительно умирают от редких болезней. Почему им не могут помочь?
В ЦИК заявили об отсутствии конкретных нарушений на голосовании по Конституции
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»
Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
Володин рассказал о силе Путина
«Когда наступит конец света»
Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России
Депздрав Москвы ответил на сообщение о «доставке» суррогатного младенца курьером
Все материалы
Мир
В резне в Шотландии погибли три человека
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
Россия заинтересовалась приглашением Трампа на саммит G7
Израиль решил ограничиться символической аннексией территорий Палестины
Николас Мадуро«И никуда уходить не собирается»
В Венесуэле кончился бензин и началась эпидемия коронавируса. Как Мадуро удается сохранить власть?
Стало известно об авиаударах неопознанных самолетов по Сирии
Indian army soldiers patrol a street near a site of a gunbattle between Indian security forces and suspected militants in Khudwani village of South Kashmir's Kulgam district, April 11, 2018. REUTERS/Danish Ismail - RC168F459240Камни, палки, два врага
Индия и Китай вновь воюют из-за границы. Как закончить многолетний конфликт ядерных держав?
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно о скором отбытии Лукашенко в Белоруссию после парада
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Суд отклонил жалобу на арест главного соперника Лукашенко
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Лукашенко назвал Москву столицей родины
Российские военнослужащие на работах по монтированию водоводаСливай воду
Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Все материалы
Экономика
«Газпром» раздаст почти рекордно много денег
Рабский труд
В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад
Мишустин одобрил выплаты семьям с детьми
Под колесами
Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?
США задумали купить Nokia назло Китаю
Канцлер Германии Ангела МеркельСоюз спасения
Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро
Немцы попросили Lada остаться в Европе
Все материалы
Силовые структуры
Поведение разбившего стекла машины ФСО перед парадом Победы солдата объяснили
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
Он устроил драку в парадном строю и разбил стекла в машине спецслужб
Очевидец рассказал об инциденте с участием солдата на параде Победы
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Ведущий чеченский вор в законе перебрался в Москву
Юрий ПичугинКто в Коми хозяин
В России судят последнего вора в законе, верного понятиям. В 90-е он контролировал целый регион
ФСБ уличила полковника в торговле оборудованием зенитных ракетных комплексов
Все материалы
Наука и техника
Объяснен один из главных симптомов коронавируса
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
Развеян миф о создании автомата Калашникова
«Крупнейший прорыв в истории»
 
Названо число инопланетных океанов в галактике
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Ученые усомнились в эффективности ношения масок детьми
Все материалы
Спорт
Кот отвлек внимание от упражнений гимнастки Солдатовой и стал любимцем фанатов
Запоздалый триумф
«Сити» громит соперника, «Ливерпуль» теряет очки — главные события первой после рестарта недели АПЛ
Кокорин напутствовал Ефремова на случай попадания в тюрьму
Ставка на черное
Русский Драго приехал в Лас-Вегас за победой в UFC. Его ждали пять очень тяжелых раундов
UFC анонсировал бой между россиянином и украинцем
Зеленый ад
Это бразильское боевое искусство поражало жестокостью. С него начались современные ММА
Бой Нурмагомедова с Макгрегором сравнили с коронавирусом
Все материалы
Культура
Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым
Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих серии
О'кей, бумер
Смерть, Кеннеди и вечность: как понимать новый альбом Боба Дилана
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП
Наколи мне купола
Мертвый отец, дурь в голове и миллион плохих татуировок в главной комедии месяца
Призывавшая оставаться дома звезда «Чудо-женщины» нарушила карантин
Все материалы
Интернет и СМИ
Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке
«Это пауки, затягивающие в свои цифровые сети»
Власть над интернетом захватили компании с миллиардами доходов. Чем это грозит миру?
Собчак назвала приговор Серебренникову «мраком и страшным сном»
В стране дураков
 
Контент к юбилею Победы собрал более 27 миллионов просмотров
«У них просто подгорело»
Вымышленный депутат Наливкин покорил миллионы россиян. Кто за ним стоит и за что его преследуют?
Венедиктов призвал государство извиниться перед невиновным Серебренниковым
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Принца Гарри назвали жалким
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Не простужавшийся 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья
Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу
Стюре Бергваль«Все соглашались выступать в этом цирке»
Скучающий психопат выдал себя за серийного убийцу. Почему ему все поверили?
Участница караоке-вечеринки попыталась взять высокую ноту и попала в больницу
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьмиИдеальный незнакомец
Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Все материалы
В Москве продают «Запорожец» по цене Lada Granta
Лучшее автомобильное видео июня 2020
Nissan соревнуется с ветром, Приора превращается в паука, а Ferrari едет на свидание
Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей в России
Викторина: угадайте автомобиль по описанию
Квиз для тех, кто знает автомобильную историю, как свои четыре колеса
Кабриолеты оказались безопаснее автомобилей с крышей
Знакомимся с турбированным Renault Kaptur
Выбираемся из карантина на обновленном Каптюре с другим салоном и двигателем 1.3
Новый Lamborghini разбили через полчаса после покупки
Все материалы
Дом
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
Стену российской новостройки сдуло ветром
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
В Великобритании дома затопило крысами и отходами
Все материалы
Нацпроекты
Российский регион потратил сотни миллионов рублей на промышленные парки
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Десятки тысяч жителей российского региона получат доступ к интернету
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап испытаний
Все материалы