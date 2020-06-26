Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США

Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США. Согласно выводам ученых, опубликованным в журнале Science Translation Medicine, примерно 80 процентов инфицированных в настоящий момент остаются не обнаруженными. Официально в США зарегистрировано примерно 2,5 миллиона случаев болезни..

Как пишут ученые в статье, истинная распространенность COVID-19 серьезно недооценена. Большинство тестов на SARS-CoV-2 проводились с помощью ПЦР с обратной транскрипцией, когда молекулы РНК сначала транскрибируют в ДНК, а потом многократно копируют с помощью специальных ферментов, после чего их достаточно легко выявляют. Однако эти тесты не всегда доступны и характерны высоким уровнем ложноотрицательных результатов, а сами зараженные могут не иметь клинических симптомов и не проходить диагностику.

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Специалисты проанализировали данные о распространении гриппоподобных респираторных заболеваний (ГРЗ) за десять лет, и обнаружили, что в марте 2020 года в США произошел всплеск ГРЗ выше среднего сезонного показателя. При этом вспышки коррелировали с количеством случаев COVID-19 в разных штатах. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний в США, различные респираторные вирусы в это время имели низкую распространенность, и это позволило исследователям предположить, что рост случаев ГРЗ произошел именно за счет эпидемии нового коронавируса.

Ученые также оценили самое вероятное число инфицированных людей, которые не обращались за медицинской помощью. Исследование пассажиров на круизном судне Diamond Princess показало, что у 18 процентов зараженных заболевание протекало бессимптомно, однако общая доля скрытых носителей инфекции должна быть гораздо больше этого числа, поскольку основная часть путешественников была пожилыми людьми, которые не настолько социально активные, как молодые. Другое исследование показало, что в США лишь 40 процентов взрослых с ГРЗ из 17 тысяч человек обращается за медицинской помощью. Все вместе это соответствует средней доле клинических случаев COVID-19, равной 32 процента.

Если на самом деле лишь треть пациентов с COVID-19 обратилась за медицинской помощью, то всплеск ГРЗ соответствует, как минимум, 8,7 миллиону новых инфекций SARS-CoV-2 в течение трех недель с 8 по 28 марта 2020 года. При этом, учитывая дату начала эпидемии в США, число заболевших должно было удваиваться каждые четыре дня или даже быстрее.

Выводы ученых подтверждается серологическими исследованиями, проведенными в штате Нью-Йорк. Согласно результатам ПЦР-анализа, лишь 0,3 процента населения штата были инфицированы коронавирусом, однако, по мнению авторов работы, эта доля должна превышать 8,3 процента. 23 апреля 2020 года было объявлено о наличии антител к коронавирусу у 14 процентов населения штата по состоянию на 29 марта, что соответствовало теоретической оценке исследователей.

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