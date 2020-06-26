Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Отмечается, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует SARS-CoV-2. Специалисты в ходе эксперимента обработали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп. Выяснилось, что при дозировке 5 мегаджоулей на квадратный сантиметр распространение коронавируса снижается на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мегаджоуля на квадратный сантиметр вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

Ранее в июне американские и китайские ученые пришли к выводу, что люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу, поскольку в некоторых случаях они исчезают после выздоровления пациента. Специалисты пришли к такому выводу, изучая появление иммунитета у медицинских работников города Ухань, ставшего очагом коронавируса. Медики непосредственно контактировали с зараженными пациентами на ранней стадии вспышки инфекции. Выяснилось, что не менее четверти из 23 тысяч исследуемых врачей могли заразиться коронавирусом, однако только 4 процента выработали антитела.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 25 июня превысило 9,4 миллиона человек. За весь период пандемии скончались 482 184 инфицированных, 4,72 миллиона человек выздоровели. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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