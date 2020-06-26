Доказана эффективность лекарств от гепатита для борьбы с коронавирусом

Испытания препаратов от гепатита С под названием даклатасвир и софосбувир показали, что они помогают при лечении коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бразильского научно-исследовательского объединения имени Освалдо Круза (Fiocruz).

Отмечается, что применение противовирусных препаратов на ранней стадии может улучшить клиническую картину пациентов и сократить число тяжелых случаев.

По данным специалистов, даклатасвиру и софосбувиру удалось предотвратить размножение инфекции в трех разных видах клеток, в том числе в клетках легких. Ученые также рассказали, что в инфицированных защитных клетках производство веществ, которые вызывают воспалительные процессы, замедляется.

В ходе исследования даклатасвир показал более высокую эффективность по сравнению с софосбувиром, добавили специалисты. Кроме того, оба препарата продемонстрировали лучшие результаты в отличие от противовирусного лекарства широкого спектра действия рибавирина и антиретровирусного атазанавира.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире телеканал «Россия 24», что две российские фармацевтические компании — «Р-Фарм» и «Промомед» — завершают клинические испытания лекарств от коронавируса на основе фавипиравира.

В апреле Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США провел испытание препарата от Эболы под названием ремдесивир. Выяснилось, что он помогает при лечении коронавируса. По данным исследователей, лекарство снижает длительность проявления симптомов с 15 дней до 11. Тем не менее специалисты предупредили, что ремдесивир не станет «чудодейственным средством» от вируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!