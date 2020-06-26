В России назвали причину отказа в выплатах семьям с детьми 16 и 17 лет

Министерство труда не поддержало предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой распространить выплаты в размере 10 тысяч на семьи с детьми 16 и 17 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тысяч рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство», — заявила Кузнецова.

Ее обращение было передано в Минтруда, где ответили, что для детей с 16 лет существует возможность трудоустройства. Такой аргумент не устроил уполномоченного по правам ребенка в России. Отмечается, что предложение Кузнецовой поддержали в Госдуме и Совфеде.

23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Такая мера поддержки коснется семей, в которых совокупно растет около 28 миллионов детей.

С 1 июня по распоряжению Путина россиянам начали выплачивать по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Выплаты стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

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