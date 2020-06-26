Мишустин одобрил выплаты семьям с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил выделение бюджетных средств на выплаты семьям с детьми до 16 лет, подписав соответствующее постановление, сообщается на сайте правительства.

Выплаты составят по 10 тысяч рублей на семью. Они будут производиться с 1 июля. Рассчитывать на них смогут российские граждане, проживающие на территории страны: родители, усыновители, опекуны и попечители детей, не достигших 16-летнего возраста.

Материалы по теме Рабский труд В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад

При этом выплаты будут начисляться автоматически тем, кто получал их в июне. Семьям не придется заново подавать заявление. Отмечается, что для назначения выплат будут использованы данные Пенсионного фонда России.

Ранее Мишустин сообщал, что на выплаты семьям с детьми в июле выделено 274 миллиарда рублей из бюджета. Это является одной из мер поддержки населения во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Также выплаты были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения к населению 24 июня. Также пособия смогут получить все дети с рождения до 16 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!