Волонтеры выявили более 2,5 тысячи фейков о голосовании по Конституции

С начала лета волонтеры Общественной палаты выявили более 2,5 тысячи ложных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом заявил руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич, передает ТАСС.

Также, по его словам, появившаяся в сети информация о том, что на участках для голосования по поправкам в Конституцию используются ручки с исчезающими чернилами, является фейком.

«С 5 июня мы проводим системный мониторинг фейков, вбросов, недостоверной и лживой информации о проведении общероссийского голосования. За это время мы выявили около 250 оригинальных фейковых сообщений, каждое из них потом творчески перерабатывалось, таким образом можно сказать, что порядка 2,5 тысячи различных вбросов было в соцсетях, каждый имел сотни репостов и распространялся в пабликах по территории всей страны», — отметил Малькевич.

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов исключил возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, в ведомстве было принято решение в ручном режиме сверять все списки участников голосования по месту жительства со списками граждан, записавшихся на дистанционное электронное голосование.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля — объявлен выходным. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

В основной закон предлагается внести 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Все изменения внесены одним пакетом, за или против которого россиянам предстоит проголосовать.

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