Проголосовавшие по поправкам в Конституцию москвичи выиграли первые призы

Жители Москвы, пришедшие на голосование по поправкам в Конституцию или отдавшие голос онлайн, стали участниками программы «Миллион призов». По итогам первого розыгрыша 390 341 человек выиграли подарки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего для участников подготовлено два миллиона призов стоимостью от одной до четырех тысяч баллов (баллы равны рублям). В качестве подарков москвичи могут получить бонусы и скидки на покупки в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе. А также направить выигранную сумму на помощь благотворительным организациям, среди которых «Дари еду», «Ника», «Гольфстрим» и многие другие.

Победителей розыгрышей, как сообщает мэрия Москвы, будут определять ежедневно до 2 июля путем случайного отбора. Людям будет приходить сообщение с кодом, который нужно активировать на странице программы «Миллион призов» до 26 июля. Там же, а также на портале mos.ru и на сайте Московской торгово-промышленной палаты на следующее утро после отданного голоса можно будет увидеть результаты конкурса. Полученные баллы, подчеркивают организаторы, можно будет обменять на призы с 26 июня по 31 декабря. Принять участие в розыгрыше могут и те, кто проголосовал онлайн, и те, кто пришли на избирательные участки (или поучаствовали на дому).

Ранее международные эксперты оценили ход общероссийского голосования. Так, депутат парламента Италии Паоло Гримольди отметил, что организация на очень высоком уровне. «По сравнению с другими странами, вы — одни из лучших. Особенно учитывая, что это голосование проводится в столь специфичное время — пандемии коронавируса», — сказал он.

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